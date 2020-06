Las manifestaciones no se detienen en Estados Unidos tras la muerte de George Floyd a manos de un policía de Minneapolis y, ante este escenario, las autoridades decidieron lanzar una aplicación para acusar a los manifestantes que estén haciendo “actividades ilegales”. Sin embargo, el plan no salió como lo planearon.

Los fans del K-Pop se tomaron esta aplicación llamada ¡Watch Dallas, para llenarla de videos de artistas coreanos y así, sabotear a las autoridades.

Al parecer, y según revela Buzzfeed News, los fanáticos de K-Pop se tomaron el iWatch Dallas para subir videos de artistas cantando y bailando, memes, fotos y videos de violencia policial contra los manifestantes que tienen semanas en las calles exigiendo el fin del racismo en Estados Unidos.

Esto provocó la anotación de decenas de reseñas negativas contra la app en App Store y Google Play, las cuales incluían mensajes como Black Lives Matter y siglas de protesta como ACAB.

A través de Twitter, medio donde se informó la puesta en marcha de esta app, se notificó que ¡Watch Dallas estaría “inactiva temporalmente” por “dificultades técnicas”.

Due to technical difficulties iWatch Dallas app will be down temporarily. pic.twitter.com/zksA1hkVhV