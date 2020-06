¿Qué pasó?

Actualmente, Brasil es el segundo país a nivel mundial más afectado por la pandemia del coronavirus, con más de 526 mil contagios y una cifra de fallecimientos que está pronta a superar los 30 mil.

Esta situación provocó que el personal de ambulancias del país modificara sus rutinas, lo que incluye desde el uso de una vestimenta especial hasta su relación con las personas que atienden.

Así es la realidad de Haroldo Guireli, un funcionario del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) de Santo André, una de la ciudades del Estado de São Paulo, quien detalló cómo ha impactado la pandemia del coronavirus en su trabajo.

¿Qué dijo el enfermero?

Según consigna el diario El País, Guireli ha sido testigo de cómo ha cambiado el perfil de sus pacientes desde que se intensificaron los efectos de la pandemia en el país desde marzo pasado.

“Ya hemos pasado el H1N1, el dengue, pero esta enfermedad es diferente. Creo que a todos ya se les ha metido en la cabeza que los guantes, la mascarilla y los delantales son obligatorios. No podemos trabajar sin protección”, señaló el enfermero al informativo español.

De hecho, el diario señala que "se han multiplicado por 20 las salidas en busca de pacientes con síntomas similares a los de la gripe que se encuentran en ambulatorios o unidades de urgencias y necesitan que se les hospitalice".

En constante aprendizaje

Con respecto a la forma de abordar a los pacientes, el funcionario médico sostiene que está en un constante proceso de aprendizaje sobre el Covid-19 para identificar posibles contagios, considerando que la epidemia se caracteriza por múltiples síntomas.

“Empezamos a tener el oído más afinado, prestamos más atención a los detalles clínicos que sirven de orientación, como la respiración y la temperatura. Nos estamos especializando”, agregó.

Otro de los cambios que han implementado en sus rutinas es la limpieza de su vestimenta. El País detalla que Ricardo Vieira, conductor de ambulancia del mencionado SAMU, "ahora tiene que ser mucho más metódico al ponerse, y principalmente al quitarse el equipo de protección después de cada servicio".

Historias que marcan

Por último, el vínculo que establecen con sus pacientes también se ha visto afectado. Algunas veces se debe al resguardo del tecnicismo que ocupan durante sus labores o por las largas hospitalizaciones, mientras que en otras ocasiones se tratan de historias que los marcan.

De acuerdo al relato de Guireli, él recuerda la pérdida de un hombre de 47 años, que no padecía enfermedades de base y llamó al SAMU ante la dificultad para respirar: "Llegó vivo al centro de salud, pero no había mucho que hacer. Murió el mismo día que fue trasladado. Me llamó la atención porque estaba sano. Esta enfermedad es agresiva y los pacientes tienen síntomas diferentes según la edad”, sentencia.