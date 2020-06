El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, criticó a Donald Trump este lunes por "usar" al ejército "contra los estadounidenses", después de que el presidente amenazara con desplegar tropas si continúan los disturbios en el país.

"Lanzó gases lacrimógenos a manifestantes pacíficos y disparó balas de goma. Para una foto", tuiteó Biden, en referencia a la decisión de Trump de utilizar la policía, incluida la policía militar, para despejar una protesta frente a la Casa Blanca y poder ser fotografiado en una iglesia cercana dañada por manifestantes.

He's using the American military against the American people.



He tear-gassed peaceful protesters and fired rubber bullets.



For a photo.



For our children, for the very soul of our country, we must defeat him. But I mean it when I say this: we can only do it together. https://t.co/G1yE67q9Nz