El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció este lunes un toque de queda en Nueva York desde las 23:00 a las 05:00 local a raíz de las protestas que sacuden la ciudad tras la muerte de George Floyd en un procedimiento policial.



De Blasio dijo en su cuenta Twitter que la decisión fue adoptada tras una conversación con el gobernador Andrew Cuomo.

"Apoyamos las protestas pacíficas", pero a raíz de la violencia y saqueos de los últimos días, "por la seguridad de todos, hemos decidido implementar un toque de queda en la ciudad de Nueva York esta noche", escribió.

New Yorkers: I’ve spoken with @NYGovCuomo and for everyone’s safety we have decided to implement a citywide curfew in New York City tonight. It will take effect at 11pm and be lifted at 5am tomorrow morning.