El expresidente estadounidense Barack Obama dijo el viernes compartir la "angustia" de millones de personas por la muerte de George Floyd, un hombre afroamericano que falleció bajo custodia de policías blancos, y señaló que el racismo no puede ser "normal" en Estados Unidos.

"Esto no debería ser 'normal' en el Estados Unidos de 2020. No puede ser 'normal'", señaló el primer presidente afroestadounidense del país en un comunicado publicado a través de su cuenta oficial de Twitter.

“Caerá principalmente en manos de los funcionarios de Minnesota asegurar que las circunstancias que rodearon la muerte de George Floyd se investiguen a fondo y que finalmente se haga justicia”, escribió Obama.

My statement on the death of George Floyd: pic.twitter.com/Hg1k9JHT6R