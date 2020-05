El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó sus condolencias este jueves por el "muy triste" hito de las 100.000 muertes por coronavirus en el país, luego de que su silencio al respecto provocara críticas.

"Acabamos de alcanzar un hito muy triste con las muertes por la pandemia del coronavirus llegando a 100.000", escribió Trump en Twitter, unas 16 horas después de que el número de decesos por Covid-19 superara ese umbral, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins.

We have just reached a very sad milestone with the coronavirus pandemic deaths reaching 100,000. To all of the families & friends of those who have passed, I want to extend my heartfelt sympathy & love for everything that these great people stood for & represent. God be with you!