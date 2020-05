¿Qué pasó?

El Banco Central de Venezuela (BCV) acordó con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) destinar parte el oro que está en el Banco de Inglaterra para la compra directa de medicinas, alimentos y equipos médicos para enfrentar la pandemia de coronavirus.

Según detalla en exclusiva la agencia REUTERS, el presidente del ente emisor venezolano, Calixto Ortega, informó que defenderá ante un tribunal de Londres el mecanismo acordado en marzo con el PNUD, el cual asciende a 1.000 millones de dólares por el oro venzolano, pero que el Banco de Inglaterra se niega a vender.

ONU recibirá los fondos

"Acordamos con el Programa de Naciones Unidas que recibieran ellos los fondos directamente", dijo Ortega.

"No es mi palabra, no es que estoy diciendo que voy a comprar alimentos, medicinas y equipos médicos. Son las Naciones Unidas quienes lo están diciendo y ellos no se van a prestar a nada oscuro, que no sea neutral, independiente", agregó.

Además el presidente del BCV dijo que espera un juicio expedito para que el banco entregue el oro que solicitan desde el 2019, y que ahora necesitan con urgencia para hacer frente a la pandemia.

Tanto el PNUD como el Banco de Inglaterra no respondieron a la solicitud de más información hecha por REUTERS.

