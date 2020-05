¿Qué pasó?

Shi Zhengli, mejor conocida como la “mujer murciélago”, es una reconocida viróloga china experimentada en los coronavirus transmitidos por murciélagos. Sus estudios e investigaciones las realiza desde el laboratorio de Wuhan, lugar desde donde Estados Unidos asegura que salió el virus que ha afectado a todo el mundo.

Shi es una importante viróloga, conocida internacionalmente por su trabajos de investigación que iniciaron en 2004, sobre los virus de murciélagos. Trabaja en el Instituto de Virología de Wuhan y, tras conocer que se acercaba un potente brote de infección en enero de 2019, intentó alertar al gobierno de su país, siendo silenciada rápidamente por las autoridades.

No hay tratamiento conocido para la infección

Los avances de Shi, con respecto al coronavirus, se produjeron en el año 2013, cuando ella y su equipo recolectaron muestras de heces de murciélagos en una cueva de la provincia de Yunnan, que tenían un virus similar al del Covid-19.

Con estas pruebas, Shi trabajó para alterar partes del coronavirus y analizar si podía transmitirse de una especie a otra. Dos años después, en una investigación en conjunto con la Universidad de Carolina del Norte, el laboratorio de Wuhan llegó a la conclusión de que el virus podía saltar de murciélagos a humanos y que no había un tratamiento conocido.

A pesar de haber sido censurada desde enero de 2019, Shi sigue adelante con su investigación sobre la enfermedad: "Los coronavirus transmitidos por murciélagos causarán más brotes", dijo a la revista Scientific American . "Debemos encontrarlos antes de que nos encuentren a nosotros", enfatizó hace un par de meses.

Shi fue señalada por su presunta vinculación con el virus

Cuando la pandemia comenzó a descontrolarse y cobrar la vida de miles de personas en todo el mundo, el gobierno de Estados Unidos culpó a los científicos del laboratorio de Wuhan por haber “creado” la enfermedad y al gobierno asiático por haber callado la información.

Shi se refirió a esta polémica acusación, asegurando no tener nada que ver con la creación del virus: "Prometo con mi vida que el virus no tiene nada que ver con el laboratorio", dijo en un comunicado el pasado 2 de febrero. La OMS creyó su versión al decir que el virus no fue creado en un laboratorio sino que proviene de los animales.

