¿Qué pasó?

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió este lunes a las críticas mediáticas de las que fue blanco por ir a jugar al golf el fin de semana, en momentos en que el número de muertes por coronavirus se acerca a las 100.000 en el país.

Las declaraciones de Trump

¡Las Noticias Falsas y Totalmente Corruptas hacen que suene como un pecado mortal!", dijo mediante su cuenta de Twitter el mandatario, quien destacó que el juego -que disputó en su cancha de Virginia- fue el primero desde marzo.

Ante esto, el jefe de Estado expresó que "¡sabía que esto pasaría!", por las críticas que recibió, principalmente, en redes sociales.

Además, sostuvo que "lo que no dicen es que fue mi primer juego de golf en casi 3 meses y, si esperaba tres años, harían sus habituales piezas 'castigadoras' de todos modos", enfatizó.

Some stories about the fact that in order to get outside and perhaps, even a little exercise, I played golf over the weekend. The Fake & Totally Corrupt News makes it sound like a mortal sin - I knew this would happen! What they don’t say is that it was my first golf in almost... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 25, 2020

Críticas a Obama en 2014

Algunos comentaristas recordaron, incluso, ataques de Trump contra su predecesor Barack Obama por realizar la misma actividad en medio del brote de ébola de 2014.

"Hay momentos para jugar y momentos en los que no puedes jugar. Envía la señal equivocada", dijo en ese entonces.

President Obama has a major meeting on the N.Y.C. Ebola outbreak, with people flying in from all over the country, but decided to play golf! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 24, 2014

Por su parte, Obama se disculpó por la visita mal planificada, y reconoció la gravedad de la decisión en ese momento.

