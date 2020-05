La Agencia Espacial Europea (ESA) publicó un estudio que indica que el campo magnético de la Tierra se está debilitando y que la zona más afectada sería América del Sur.

"En un área que se extiende desde África hasta América del Sur, el campo magnético de la Tierra se debilita gradualmente. Este extraño comportamiento ha desconcertado a los geofísicos y está causando perturbaciones técnicas en los satélites que orbitan la Tierra", se informó mediante la página web de la entidad.

Se añadió que "en los últimos 200 años, el campo magnético ha perdido alrededor del 9% de su fuerza en un promedio global. Una gran región de intensidad magnética reducida se ha desarrollado entre África y América del Sur y se conoce como la Anomalía del Atlántico Sur".

"De 1970 a 2020, la intensidad de campo mínima en esta área se redujo alrededor de 24.000 nanoteslas a 22.000, mientras que al mismo tiempo el área de la anomalía creció y se movió hacia el oeste a un ritmo de alrededor de 20 kilómetros por año", se comunicó en el estudio.

Además, se expresó, específicamente, que "en los últimos cinco años, ha surgido un segundo centro de intensidad mínima al suroeste de África, lo que indica que la Anomalía del Atlántico Sur podría dividirse en dos células separadas".

