¿Qué pasó?

Alvin's, una tienda ubicada en Manchester, Kentucky, (Estados Unidos) se vio envuelta en una polémica por prohibir a sus visitantes el uso de mascarillas. "NO se permiten máscaras faciales en la tienda. Baje la máscara o vaya a otro lado (...) Deja de escuchar al -Gobernador de Kentucky Andy- Beshear, es un idiota", dice el anuncio que pegaron en una de sus ventanillas.

La imagen de este polémico anuncio se hizo viral en las redes sociales, mismas donde criticaron a los administradores del local, sobretodo en medio de la pandemia que se vive a nivel internacional.

Comentarios negativos

“En mi opinión, usar una máscara muestra compasión, empatía, cuidado, preocupación y amor por nuestros vecinos”, “Esta es la razón por la que Kentucky consigue una mala reputación”, “No hagan caso”, fueron parte de los comentarios de esta criticada postal.

El cartel, hecho a mano, llamó la atención del Departamento de Salud del Distrito del Valle de Cumberland, quienes aseguraron que habían contactado a los propietarios de la empresa, para solucionar este inconveniente.

Es importante destacar que hace una semana, el gobernador de la ciudad ordenó a todos los residentes del estado a que utilizaran mascarillas, para evitar una segunda ola de contagios de coronavirus.

¿Qué dijo Alvin’s al respecto?

El pasado martes la empresa retiró el cartel y “explicó” el por qué de sus palabras, destacando que: “No le estamos diciendo que no use una máscara, lo que estamos diciendo es que es su elección usar una o no, no la elección de nuestro gobierno para nosotros. Si bien algunos entendieron el significado, muchas no lo hicieron", dijeron. Así consignó el portal Vice.

Asimismo, la empresa aseguró que “no significa ofender a nadie, pero no nos disculparemos por nuestras creencias en nuestra libertad para tomar nuestras propias decisiones, que nuestro gobierno quiere tomar por nosotros ", enfatizó.

Ver cobertura completa