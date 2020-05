"No sé donde está mi hija": El drama de familia colombiana tras desaparición de cadáver de estudiante

¿Qué pasó?

En solo cinco días, Paulina Carvajal perdió a cuatro miembros de su familia debido al coronavirus: Sus dos padres, su esposo y uno de sus hermanos fallecieron luego de ser diagnosticados con Covid-19 en Guayaquil, Ecuador.

"El coronavirus lo tuvimos todos aquí en casa, pero los más perjudicados fueron mi esposo, que falleció el 25 con mi papá, y mi mamá, que falleció el 30 con mi hermano", cuenta Paulina a casi dos meses de su enorme tragedia familiar.

Cronología de una tragedia

La terrible historia de Paulina inició la madrugada del 23 de marzo, día en que su esposo -que sufría de diabetes- comenzó a sentir los síntomas del Covid-19. No fue sino hasta el día siguiente cuando acudieron al hospital, ya que la deficiencia respiratoria se agudizó.

Luego de recorrer varios centros médicos, finalmente lograron ser atendidos. Allí le colocaron suero intravenoso para controlar sus niveles de azúcar en la sangre. Una vez estabilizado, fue dado de alta, pero a los pocos minutos tuvieron que regresar nuevamente.

"Fuimos de nuevo al lugar donde lo habían tratado, pero nos dijeron que no podían hacer nada más y que debía buscar una clínica para internarlo, pero todo estaba colapsado. ¡Nadie lo quería recibir!", dice Carvajal.

La pareja tuvo que irse a otro centro médico, donde lograron administrarle oxígeno, pero aún así no logró mejorar, de hecho, tuvo que ser internado porque su situación de salud estaba empeorando.

"Cuando le atendieron mi esposo ya estaba mal, no tenía casi signos (vitales), era desesperante. Él solamente pedía oxígeno y no había por ningún lado", lamenta.

Aunque esta escena parece ser de terror, todo se complicó cuando Paulina recibió la llamada de su hermana, quien le informó que su padre, Manuel Carvajal de 77 años, también estaba grave en un hospital por la misma enfermedad.

Ambos murieron el 25 de marzo: "Fue horrible, jamás imaginé algo así", dijo Paulina.

La pesadilla continuó

El duelo de Paulina no terminó allí. A los pocos días, el hermano de Paulina (51) y su madre Eduviges Ruiz (71), comenzaron a manifestar síntomas del coronavirus. No fue sino hasta un par de días después cuando se conoció el fallecimiento de ambos.

En total, cuatro miembros de esta familia fallecieron en Ecuador por Covid-19, una historia terrible que le tocó vivir a Paulina: “Si no hubiese tenido a mis hijas, a lo mejor no habría luchado por mi vida y, sinceramente, habría dejado que Dios me llevara”, dijo en medio de su tristeza, lo que consignó 24Horas.

Aunque Paulina y su hermana también se contagiaron con coronavirus, ambas lograron salvarse de "milagro", ya que siguieron la recomendación de su hermano: No acercarse a un centro de salud y permanecer en casa, con oxígenos y medicamentos.

Pese a la trágica experiencia, ella desea seguir adelante por el bienestar de sus hijas, pero aún así, deja claro lo difícil que ha sido la pérdida de sus familiares: “Creo que un ser humano común y corriente no podría soportar tanto dolor”, resaltó.

