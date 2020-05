¿Qué pasó?

Este viernes se dio a conocer que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donará su sueldo para posibilitar el desarrollo de tratamientos para combatir el coronavirus.

El anuncio fue hecho por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, quien comunicó que la donación del salario del mandatario se efectuará durante este trimestre para financiar nuevas terapias para prevenir las infecciones por el COVID-19.

.@PressSec announces that Pres Trump donating his presidential salary this quarter to @HHSGov to help fund development of new therapies to treat and prevent COVID-19 infections. pic.twitter.com/JfY9OXmGoO — Mark Knoller (@markknoller) May 22, 2020

¿Dónde irá su donación?

El receptor del sueldo presidencial será el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), organismo encargado de la administración de las políticas públicas en el área sanitaria y social en EE.UU.

El monto donado a través del salario de Trump será de 100.000 dólares (alrededor de 80 millones de pesos chilenos), equivalente a lo que percibe en un trimestre de sus ingresos anuales de 400.000 dólares.

Polémica en torno a Trump

Cabe destacar que el mandatario norteamericano ha sido blanco de críticas debido a la forma en que su Gobierno ha abordado la pandemia, incluyendo declaraciones controvertidas en torno a la cloroquina, las cuarentenas, y el uso de mascarillas.

