اگه دوست داشتید اینو برید 👇🏼 1 burpee 1 sit-up to pistol squat/sit-up to squat 1 push-up 1 v-up 2 burpee 2 sit-up to pistol squat/sit-up to squat 2 push-up 2 v-up 3 . . . 10 9 8 . . . 1 اگه از ۱ تا ۱۰ برید اوکیه ولی اگه احساس کردید براتون کمه می تونید از ۱۰ دوباره بیایید پایین تا ۱ ❤️ باحاله پاشید برید و مراقب خودتون و حالتونم باشید 🤗❤️😘