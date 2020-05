View this post on Instagram

¿A imitar en Chile? #Alemania está levantando de a poco las medidas más estrictas de la #cuarentena, luego de haber controlado el brote más crítico de #coronavirus. El país germánico pasó a la Fase 1 de la pandemia, lo que significa que los recintos con terraza pueden abrir, aunque con una capacidad máxima de un 30%. Ante esta situación, la cafetería Konditorei Rothe, ubicada en #Swerin abrió, sin embargo, dispuso una especial medida: Les pasaron a todos los clientes sombreros con tubos flotadores en la cabeza, con el largo recomendado por las autoridades sanitarias para respetar la distancia social. ¡Creativo y barato!