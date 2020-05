¿Qué pasó?

Por tercera ocasión desde que la pandemia del coronavirus se instaló en España, la reina Letizia salió del palacio La Zarzuela. Esta vez acudió a la sede de la Cruz Roja para hacer de voluntaria por varias horas.

Allí participó en una reunión con el coordinador general de Cruz Roja Española y luego supervisó el trabajo que hace la organización en varios ámbitos. Incluso conversó con una persona de la tercera edad por teléfono y con un adolescente a través de videoconferencia.

Letizia se enfundó el chaleco rojo distintivo de la organización, además llevaba tapabocas y guantes como protección. Sin perder su acostumbrado estilo clásico: vestía un suéter blanco con ribete negro en las mangas, pantalón tipo sastre y mocasines.

Cuestionados

La crisis del virus Covid-19 golpea con fuerza a España, al día de hoy suman más 228 mil contagiados y más 26 mil fallecidos. Por ello, para algunos la visita de Letizia a la Cruz Roja es solo un truco publicitario en medio de los ataques que recibe la monarquía por su papel durante la pandemia.

“¡Ya era hora!, sólo ha tardado dos meses en hacer acto de presencia”, es una de las respuestas al anuncio oficial de la Casa Real de España. "Es muy tarde señora, todo en tiempo y forma, debería haber estado en ucis, y los tanatorios de emergencia. Es muy tarde señora”, escribió otro usuario en Twitter.

Otros defendieron la acción de Letizia: “Me alegro que Su Majestad haya dedicado parte del tiempo de su apretada agenda para dar ánimos a los trabajadores de la Cruz Roja y que, de paso, nos recuerde lo importante que es la labor de esta gran organización”.

Inclusive, algunos usuarios desestimaron los comentarios negativos: “Me parece genial la labor que está realizando nuestra reina. Si hace porque hace. Y si no hace porque no hace. El caso es criticar”.

Ver cobertura completa