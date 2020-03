Coronavirus en Chile: Revisa cuáles son las regiones del país que no presentan contagios

Durante el fin de semana hubo un altercado en Argentina a causa del coronavirus, luego que un preparador físico se negara a cumplir la cuarentena y agrediera a un guardia de seguridad, que le impidió la salida de su edificio.

Esto llegó a oídos del presidente de ese país, Alberto Fernández, quien no dudó en anunciar las represalias que tomará al respecto: "Estoy buscando dónde vive ese señor para encerrarlo personalmente, para que todo el mundo entienda que no se puede ser tan estúpido y poner en riesgo a la gente", dijo el Presidente en conversación con Radio Mitre.

También puedes ver

Incumplimiento del protocolo

“Inflexible” fue la palabra que utilizó Alberto Fernández para describir cómo será el gobierno ante las normas no acatadas con respecto al coronavirus y la cuarentena que debe cumplirse, para frenar la cifra de contagiados en el país.

Fernández, tras ver el video donde el guardia era golpeado, aseguró que "Ayer me contacté por chat y le escribí a quien subió el tuit y me informó que se hizo la denuncia en la comisaría de Vicente López ", dijo el presidente albiceleste.

"Se ve claramente que el de seguridad le dice que está incumpliendo con la cuarentena. El señor, que tuvo una reacción brutal e incomprensible, es un verdadero irresponsable. Tenemos que terminar con esos personajes", indicó Fernández sobre lo ocurrido, asegurando además que están en proceso de identificar el edificio donde sucedió la golpiza para “encerrarlo personalmente”.

"La soberbia de esa gente no sabe los problemas que causan. Los que tienen que hacer cuarentena los encerramos en el cuarto y les decimos que no pueden salir. Lo importante es que no ande contagiando gente", sostuvo.

Medidas para frenar el Covid-19

Fernández se encuentra atento para frenar las cifras de coronavirus en el país, que hasta ahora ha registrado 45 infectados y dos muertes en el país: “La pandemia nos hace luchar contra dos cuestiones: la pandemia es sí misma, si no se atiende a tiempo es letal y atendida a tiempo tiene muy baja mortalidad".

"La gente no tiene la culpa de haber viajado, pero sí de no haberse quedado en su casa. Tenemos que ayudar todos a detectar a los que no se ponen en cuarentena", agregó.

A su vez, el Presidente adelantó que analizan suspender la circulación de gente durante 10 días, una medida que hasta ahora no se ha determinado pero que supone una gran medida para frenar el contagio masivo de coronavirus.

Así partió el coronavirus en China

Mapa del coronavirus

Si no lo puedes ver ingresa aquí

Ver cobertura completa