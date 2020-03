¿Qué pasó?

Durante la jornada de este lunes 16 de marzo y ante la emergencia sanitaria por la Covid- 19, la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha enviado unas 1,5 millones de nuevas pruebas para la detección de coronavirus a 120 países, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una conferencia de prensa.

"Todos los días, se producen más pruebas para satisfacer la demanda global (...) La OMS ha enviado casi 1,5 millones de pruebas a 120 países. Estamos trabajando con empresas para aumentar la disponibilidad de pruebas para los más necesitados ", afirmó Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Romper las cadenas de transmisión"

Ante la inevitable preocupación por la rápida propagación del coronavirus, el director general de la OMS insistió en que "la forma más efectiva de prevenir infecciones y salvar vidas es romper las cadenas de transmisión, y para hacer eso debes hacer pruebas y aislar".

En este sentido apuntó: "no puedes combatir un incendio con los ojos vendados y no podemos detener esta pandemia si no sabemos quién está infectado (...). Tenemos un mensaje simple para todos los países: hagan pruebas, hagan pruebas, hagan pruebas".

Pese a que el funcionario llamó a la cuarentena, "incluso los leves deben aislarse en los establecimientos de salud, para evitar la transmisión y proporcionar una atención adecuada (...)", admitió que "reconocemos que muchos países ya han excedido si capacidad para atender casos leves".

Debido a este situación, Ghebreyesus hizo un llamado a priorizar a los pacientes mayores y a aquellos que tienen enfermedades y afecciones subyacentes.

"Algunos países han ampliado su capacidad mediante el uso de estadios y gimnasios para el cuidado de pacientes leves. Mientras que los casos críticos son atendidos en hospitales”, señaló.

