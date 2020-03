Coronavirus: Las máscaras no son suficientes para evitar el contagio

¿Qué pasó?

La clasificación del coronavirus como pandemia ha encendido las alarmas no sólo de países e instituciones políticas de todo el mundo, sino también de la opinión pública y la ciudadanía en general que, entre otras cosas se han hecho innumerables preguntas acerca del nuevo coronavirus que hasta este jueves 12 de marzo sumaba más de 4000 mil personas muertas.

Debido a la emergencia sanitaria y con el propósito de aclarar ciertos mitos que se han generado entorno al Covid-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó algunas de las posibles interrogantes y las respuestas a cada una de ellas:

¿Se puede matar el nuevo coronavirus en 30 segundos con un secador de manos como los de los baños públicos?

- No. Los secadores de manos no matan al Covid-19. Para protegerse contra el nuevo coronavirus (2019-nCoV), lávese las manos frecuentemente con un gel hidroalcohólico o con agua y jabón.

¿Puedo reutilizar una mascarilla de filtro N95? ¿Puedo lavarla? ¿Puedo esterilizarla con un desinfectante de manos?

- No. Las mascarillas, incluidas las mascarillas clínicas planas y las de filtro N95, no deben reutilizarse. Cuando se ha estado en contacto próximo con una persona infectada por el nuevo coronavirus o por otra infección respiratoria, se debe considerar que la parte frontal de la mascarilla utilizada está contaminada. Para quitársela, no toque su parte frontal. A continuación, elimínela correctamente y lávese las manos con un gel hidroalcohólico o con agua y jabón.

¿Se puede matar el nuevo coronavirus rociando el cuerpo con alcohol o con cloro?

- No. Rociar todo el cuerpo con alcohol o cloro no sirve para matar los virus que ya han entrado en el organismo. Tanto el alcohol como el cloro pueden servir para desinfectar las superficies, siempre que se sigan las recomendaciones pertinentes.

¿Pueden los animales de compañía propagar el nuevo coronavirus?

- Hasta ahora no hay ninguna prueba de que el nuevo coronavirus infecte a animales de compañía como los perros y los gatos. No obstante, sigue siendo conveniente lavarse las manos con agua y jabón tras tocar a uno de estos animales para protegerse de varias bacterias habituales que pueden transmitir al ser humano, como E. coli y Salmonella.

Las vacunas contra la neumonía, ¿protegen contra el nuevo coronavirus?

- No. Las vacunas contra la neumonía, como la neumocócica y la vacuna contra Haemophilus influenzae de tipo B (Hib), no protegen contra el nuevo coronavirus. El virus es tan nuevo y diferente que es necesario desarrollar una vacuna específica, en la que ya se está trabajando con el apoyo de la OMS. Sin embargo es conveniente vacunarse contra las enfermedades respiratorias para mantener una buena salud.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir y tratar la infección por el nuevo coronavirus?

- No. Los antibióticos son eficaces contra las bacterias, pero no contra los virus. Sin embargo, si resulta usted infectado por este virus y le hospitalizan, es posible que le administren antibióticos para que no contraiga infecciones bacterianas.

