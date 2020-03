¿Qué pasó?

"Mi hermana voló. Yo me quedé allí para buscarla", así lo expresó Sergio Huerta, uno de los 41 heridos que dejó el choque de dos trenes en la estación Metro Tacubaya, Ciudad de México, cerca de las 23:37 horas del martes 10 de marzo.

En declaraciones a los medios locales, Sergio precisó: "el metro se paró 15 minutos, avanzó y se quedó parado. De repente, le dije a mi hermana: 'oye Soya, esto se está yendo hacia atrás (...)'. Despacito, despacito fue agarrando vuelo hasta que alcanzó la máxima velocidad".

También puedes ver

Una vez que el tren comenzó a avanzar, Sergio presintió algo malo, como él mismo lo afirmó, así que "me agarré de un tubo fuerte y en eso chocó con el otro tren que estaba allí parado".

"Hubo un griterío"

Sergio Huerta que no resultó con tantas lesiones y fue dado de alta a las 4:00 horas de la mañana contó que tras el impacto "hubo un griterío y todo el mundo estaba ahí, tirado".

El usuario del Metro de Ciudad de México, apuntó: "los médicos me tomaron radiografías, me dieron un medicamento y me dijeron que cualquier cosa me comunicara con Claudia Sheinbaum (Jefa de Gobierno de la mencionada ciudad)".

Tras el incidente, Claudia Sheinbaum, informó que se realizarán las investigaciones pertinentes para determinar el motivo del accidente que dejó a 41 heridos y a una persona fallecida, un hombre de 42 años de edad.

"Hay un protocolo de investigación que a nivel internacional está determinado por la revisión y peritajes de las cajas negras que llaman y que llevan los trenes. (...). Estas cajas negras, están custodiadas con cadenas y las tiene la propia Fiscalía General", declaró Sheinbaum, quien señaló que en el proceso peritaje participará "una certificadora internacional que hará la revisión para saber exactamente que fue lo qué pasó".