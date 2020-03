"Quiero ser embajador de la esperanza", estas fueron las palabras de Adam Castillejo, venezolano de 40 años de edad, quien se convirtió en el segundo paciente en el mundo en curarse de VIH, virus causante del Sida.

Luego de un año de conocerse su caso, el "paciente de Londres", como se dio a conocer durante mucho tiempo y mientras se realizaba el tratamiento pertinente, decidió revelar su identidad y convertirse en un ejemplo de optimismo y perseverancia para las personas con VIH.

"Mi mundo se transformó para siempre"

Castillejo creció en Caracas, ciudad donde se crió bajo las enseñanza de su madre, con quien vive actualmente en Londres y a la cual mira con admiración, pues se encargó sola de sacarlo adelante. Sus padres se divorciaron cuando era chico.

En una entrevista concedida al The New York Time, Adam narró como fue el proceso como durante 10 años soportó horas de intensos tratamientos y momento de angustias: en el 2003 fue diagnosticado con VIH y en el 2011 con cáncer.

"Recuerdo que cuando me dijeron ( el diagnóstico de VIH) me invadió el pánico", expresó Adam, quien para ese momento contaba con 23 años de edad. Y, el segundo golpe, llegó en 2011 cuando, y tras realizarse una serie de análisis a causa de una fiebre alta, le detectan un linfoma en etapa IV. "Nunca olvidaré mi reacción cuando, una vez más, mi mundo se transformó para siempre", dijo al diario.

Si duda, un revés duro de la vida, que lo dejó en un estado de shock y que lo hizo desaparecer por un buen tiempo o "desconectarse" como él mismo calificó. Para Adam el tener VIH y, además, vivir el día a día de las quimioterapias fue un proceso agotador. Sin embargo, renació entre las cenizas cual ave fénix y continuó.

Primavera de 2015

Una vez diagnosticado con ambas condiciones, Adam decide seguir adelante. Tanto que superó el hecho que sus médicos tratantes le dijeran, durante la primavera de 2015, que no llegaría a Navidad.

El joven no paró y junto a un amigo dieron con el paradero del Doctor Ian Gabriel, un médico experto en trasplantes de médula ósea para el tratamiento contra el cáncer, incluso en pacientes con VIH.

En este instante Adam comenzó una nueva travesía. Fue sometido a muchos exámenes y análisis especiales para buscar alguna personas compatible para poder realizar su trasplante de médula. A la par, se mantenía con su tratamiento antirretroviral.

En todo ese tiempo, de 2015 a 2019, se sintió como encima de una montaña rusa, con altas y bajas. Fue trasplantado con éxito en 2016, bajó 32 kilogramos, contrajo unas cuantas infecciones, perdió parcialmente la audición; en 2017 recibió su última medicación para el VIH y en 2019 recibió la noticia que lo mantuvo con esperanza todo este tiempo: estaba curado. 30 meses después de culminar su tratamiento no había rastro del virus.

"Estaba en el lugar correcto"

Una vez que transitó un camino lleno de muchas espinas y durante el cual pensó hasta someterse a la muerte asistida en Suiza, Adam es un ejemplo de perseverancia y optimismo. Siempre estuvo acompañado de su madre y amigos, contó al diario.

"No quiero que la gente piense: Oh, has sido elegido'. No, simplemente sucedió. Estaba en el lugar correcto, probablemente en el momento correcto, cuando sucedió", dijo.

Una vez que Adam Castillejo quedó libre de ambas enfermedades, los especialistas explicaron que recibió células madre de donantes portadores de una mutación genética rara que impide al VIH implantarse, el CCR5.

Fue así como, el "paciente Londres" logró combatir el cáncer y convertirse en la segunda persona del mundo en presentar una cura funcional del VIH. El primero fue el "paciente Berlín", el estadounidense Timothy Ray Brown, cuyos médicos informaron de su cura en 2011 y que, al igual que Castillejo, se sometió a un trasplante de médula ósea para tratar un cáncer de sangre.