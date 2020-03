El coronavirus ha estado causando estragos a nivel internacional y no solo por lo que representa la enfermedad en materia de salud sino también, por las consecuencias económicas que este ha generado durante los últimos meses. No en vano las bolsas internacionales se están desplomando ante el descontrol global por esta enfermedad.

La rápida propagación del virus también ha provocado la cancelación de importantes eventos en el mundo, para evitar las reuniones masivas y con esto, que se sigan elevando las cifras de contagiados por el nuevo Covid-19.

Ante la expansión de la enfermedad, autoridades de Estados Unidos anunciaron la cancelación del torneo de tenis de Indian Wells, uno de los más importantes de los circuitos de la ATP y la WTA.

Ante esta decisión, uno de los primeros en manifestarse fue Rafael Nadal, quien a través de su cuenta en Twitter dijo: “Probablemente todos habéis oído las noticias. Indian Wells cancelado. Nosotros estamos aquí y todavía decidiendo qué es lo siguiente”, sin dar mayores detalles al respecto.

You probably all heard the news. Indian Wells cancelled. We are here and still deciding what’s next. So sad for all that is happening around the world with this situation. Hopefully soon solutions from the authorities. Stay all well and safe.