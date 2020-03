El derrumbe de un hotel en China, convertido en centro de cuarentena contra el coronavirus, dejó al menos diez muertos, según un nuevo balance difundido este domingo por el ministerio de Gestión de Emergencias.

De las 71 personas que se encontraban en el hotel en el momento del colapso, 49 fueron rescatadas de los escombros -diez de ellas sin vida- y otras 23 siguen desaparecidas.

