¿Qué pasó?

Unas 70 personas permanecían atrapadas este sábado bajo los escombros tras el desplome de un hotel en la ciudad china de Quanzhou, en el sureste del país, informaron fuentes oficiales.

El hotel Xinjia se derrumbó hacia las 19:30 horas locales y, hasta el momento, los servicios han podido rescatar a 23 personas, según un comunicado de autoridades locales de Quanzhou, en la provincia de Fujian.

#BREAKING: A hotel building collapsed in Quanzhou, SE China's Fujian at around 7 pm Saturday, trapping an unknown number of people under it. So far 16 people have been rescued. Rescue work remains underway. pic.twitter.com/rK7tEagQvV — People's Daily, China (@PDChina) March 7, 2020

Según las primeras informaciones, el inmueble, de 80 habitaciones, estaba siendo utilizado para mantener aisladas a personas en cuarentena por la epidemia de coronavirus.

#BREAKING: A five-storey hotel in Quanzhou in the Fujian province suddenly collapses on March 7 evening. Several Chinese media outlets say that the hotel is currently being used as a quarantine site for #COVIDー19. About a dozen have been rescued. Internet video. pic.twitter.com/dMIJivGXlI — Ezra Cheung (@ezracheungtoto) March 7, 2020

Por ahora se desconoce la razón tras la caída del edificio, el cual se habría desplomado por completo.