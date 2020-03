"No quiero tu coronavirus en mi país": Joven asiático sufre brutal ataque en Londres

El coronavirus inició su propagación en enero de este año, cuando Wuhan decretó cuarentena en toda la ciudad China. Con el pasar de los días, la enfermedad fue cruzando fronteras hasta llegar a otros países del continente asiático, europeo y hasta Sudamérica.

Los países de esta región comenzaron a registrar sus primeros casos de contagio en los últimos días y con esto, escenas lamentables de discriminación hacia personas de origen asiático, tal como ha sucedido en otras capitales.

Tal es el caso de Argentina, donde una niña fue blanco de críticas solo por tener origen chino.

“Tiene coronavirus, no quiero comer”

Anna Liu es hija de comerciantes chinos. Ellos llegaron a Argentina hace varios años para buscar un mejor futuro familiar. La pequeña cursa sexto grado en un colegio de la localidad de Chubutense de Trelew y su mejor amiga es Sophi, la hija de Natalia Belén Lavena, quien denunció el caso a través de su cuenta en Facebook.

Según su relato, el pasado viernes 28 de febrero, la escuela le pidió a los alumnos que el lunes siguiente llevarán su merienda, ya que "el gobierno no mandó las partidas para la copa de leche", un beneficio que dan en la institución.

Como los padres de Anna Liu tienen un mercado, mandaron distintas preparaciones para que su hija compartiera con los compañeros. Sin embargo, el gesto de amabilidad no salió como lo esperaban. “Los chicos de la escuela le dijeron que esa comida era china, que tenía CORONAVIRUS, que no querían comer porque se iban a contagiar, algunos incluso hasta tiraron la comida a la basura!”, dijo Natalia en la red social.

“Estoy indignada y triste”

Este grosero acto generó tristeza en Anna Liu, quien no pudo evitar llorar en el colegio. “Sophi me dice que no fueron los del grado... pero igual, son de la escuela, son de Trelew, son de este país donde nos creemos más que todos”, escribió.

Al llegar a su casa, Anna Liu le contó a su madre lo ocurrido, por lo que la mujer escribió en el grupo del colegio, donde aseguró que ellos no habían viajado a China durante los últimos años y que no están contagiados con la enfermedad.

“Nos mandó un mensaje al grupo de padres con mucha angustia (...) nos aclara, como si hiciera falta, que sólo están en Trelew, que no viajan ni a Playa porque trabajan todo el día. Qué de dónde van a sacar el virus”, dijo Natalia en Facebook.

“No me aguanto la rabia... de que haya pibes de primaria con tanto odio suelto, de que haya adultos que le caguen la cabeza a los pibes de esa forma, que les digan que odiar a otro porque es distinto está bien, que tener los ojos rasgados aunque seas igual de argentina que yo te haga sospechosa de portar un virus”, escribió la denunciante.

Aprovechó el espacio para aconsejar a los padres a que “hablen con sus hijos, expliquen, den el ejemplo. Seamos una sociedad mejor. Por favor!”.