Laurence Powell, última esposa del fundador de Apple, Steve Jobs, es la heredera de una fortuna calculada en aproximadamente 27 mil 500 millones de dólares de los cuales piensa darle un uso bastante social.

La viuda del reconocido empresario tecnológico aseguró a The New York Times, que las grandes riquezas que acumulen pocas personas no está bien, “no hay nada justo en eso”.

En una entrevista muy personal, la mujer dio su opinión sobre las grandes desigualdades sociales en el mundo.

"Heredé mi riqueza de mi esposo, a quien no le importaba la acumulación. (…) Estoy haciendo esto en honor a su trabajo, y he dedicado mi vida a hacer lo mejor que puedo para distribuirla de manera efectiva, de manera que levante a las personas y a las comunidades de manera sostenible", indicó.

“Mis hijos no heredarán nada”

Powell, madre de cuatro jóvenes, señaló al periódico estadounidense que su fortuna será destinada a obras benéficas únicamente.

"No me interesa la construcción de patrimonio heredado, y mis hijos lo saben. Steve no estaba interesado en eso. Si vivo lo suficiente, (el patrimonio) termina conmigo", dijo Powell Job.

La multimillonaria se ubica en el puesto número 35 de las personas más ricas del mundo con una fortuna que no deja de sumar ceros luego de cada porcentaje de venta de la empresa detrás de productos exitosos como iPhone y Mac.