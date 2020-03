El multimillonario estadounidense Michael Bloomberg anunció este miércoles su retiro de la carrera por la nominación presidencial demócrata y su apoyo al exvicepresidente Joe Biden, tras decepcionantes resultados en las primarias del "supermartes", claves en el proceso para elegir al rival de Donald Trump.

El exalcalde de Nueva York, novena persona más rica del mundo en 2019 según Forbes, gastó cientos de millones de dólares de su fortuna personal en la contienda, pero no pudo ganar ninguno de los 14 estados en juego en el supermartes.

"Hace tres meses, me postulé para presidente para derrotar a Donald Trump. Hoy me voy de la carrera por la misma razón: para derrotar a Donald Trump, porque para mí es claro que quedarse hará que sea más difícil lograr ese objetivo", dijo en un comunicado, en el que presentó al moderado Biden como el "mejor" candidato para vencer al mandatario republicano en noviembre.

Three months ago, I entered the race to defeat Donald Trump. Today, I'm leaving for the same reason. Defeating Trump starts with uniting behind the candidate with the best shot to do it. It's clear that is my friend and a great American, @JoeBiden. pic.twitter.com/cNJDIQHS75