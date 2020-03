El coronavirus, que inició en la ciudad de Wuhan, China, comenzó a aumentar sus cifras de contagiados a principios de enero a nivel internacional. Esto ha sido un tema preocupante ya que, en solo un mes, ha cobrado la vida de más de 3 mil personas en todo el mundo.

A pesar de que no hay vacunas o medicamentos que puedan combatir este problema de salud, existen más de 50 mil personas que han podido recuperarse. Tal es el caso de Julia, oriunda de Singapur. Ella tuvo la enfermedad y, tras semanas en cuarentena, logró salir ilesa del COV-19.

El inicio de la enfermedad

En una entrevista realizada por la BBC Mundo, Julia reveló que "al principio no tenía nada, ni siquiera estornudos o tos. El 3 de febrero tuve un poco de fiebre, y recuerdo haber dormido todo el día".

Así fue como el coronavirus comenzó a mostrar sus primeros síntomas. Mismos que fueron creciendo con el paso de los días: "el 7 de febrero, muy temprano por la mañana, me desperté y sentí que la habitación daba vueltas", dijo.

Foto: BBC

Ella, en medio del drama que significa la enfermedad fue al médico y, un día después, le diagnosticaron COVID-19. De inmediato tuvo que entrar a cuarentena: “el aislamiento es, básicamente, estar solo entre cuatro paredes”.

Durante esos días, a Julia le pasaban la comida y la medicación y todo lo necesario para cuidar su higiene. Todo esto por una puerta pequeña que comunicaba a receptáculo cerrado.

Los días de aislamiento

Los nueve días que duró su cuarentena, estuvo con un teléfono celular con el cual podía enviar mensajes de texto y hacer videollamadas con sus familiares y amigos para ponerlos al tanto de su evolución.

Según ha mencionado Julia a BBC, lo más difícil fue estar sin contacto humano: “me daban ganas de golpear la pared y charlar con el paciente de la habitación vecina”, reveló.

Foto referencial AFP

Durante la enfermedad, tuvo días críticos en los que respirar era muy difícil: “Sentía que mis pulmones no iban a responder (...) Realmente estaban haciendo mucho esfuerzo. No era como un día normal en que no te das cuenta de cómo respiras (...) Era un gran esfuerzo tratar de ir desde la cama hasta el baño, que estaba a tan solo unos cinco metros de distancia”, reflexionó.

Su recuperación

Han pasado muy pocos días desde que Julia ha sido dada de alta. Le volvieron hacer exámenes y los resultados fueron negativos del virus. Sin embargo, aún existen secuelas en su cuerpo. “No sé cuál será el impacto a largo plazo. Lo único que sé, es que ahora no puedo caminar por mucho tiempo, sencillamente porque me falta el aire”, dijo.

Recordemos que esta enfermedad ataca principalmente el aparato respiratorio, impidiendo que los pacientes respiren con normalidad.