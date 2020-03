Un tratamiento con medicamentos para combatir al nuevo coronavirus podría estar disponible este verano u otoño boreal -hemisferio norte- dijo el vicepresidente de estados Unidos, Mike Pence, en una conferencia de prensa este lunes.

"Puede que la vacuna no esté disponible hasta fines de este año o principios del siguiente, pero un tratamiento para aliviar a aquellas personas que contraigan el coronavirus podría estar disponible para el verano o principios del otoño (boreal)", dijo Pence.

Vice President Pence just gave a briefing on the coronavirus, including updates on cases in the United States. pic.twitter.com/fW7vRdWYTE