El abandono del joven precandidato moderado Pete Buttigieg en la carrera por la nominación presidencial demócrata cambió este domingo el panorama para los contendientes, al reforzar las posibilidades de Joe Biden en su disputa con Bernie Sanders, ubicado más a la izquierda.

La novedad se produjo dos días antes de las primarias del supermartes, cuando los demócratas sean llamados a votar en 14 estados.

Joe Biden, exvicepresidente de Barack Obama, ya había recobrado las esperanzas el sábado gracias a su gran victoria en la definición de Carolina del Sur. El retiro de Buttigieg le dará aún más aire.

Buttigieg, de 38 años, primer político abiertamente homosexual en la competencia por la nominación de un partido mayoritario, anunció la noche del domingo su retiro de las primarias para designar al demócrata que se enfrentará a Donald Trump en noviembre.

"Nuestro objetivo siempre ha sido ayudar a unificar a los estadounidenses para derrotar a Donald Trump", dijo a sus seguidores.

"Debemos reconocer que en este punto de la carrera, la mejor manera de mantener la fe en esos objetivos (...) es apartarse y ayudar a unir a nuestro partido y nuestro país", añadió.

El exalcalde de la ciudad de South Bend, Indiana, se había posicionado como un moderado, advirtiendo contra los excesos del ala izquierda del partido encarnada por Bernie Sanders.

En la primera definición de Iowa a principios de febrero, había saltado a los primeros planos tras ganar por poco a Sanders. Luego, logró el segundo lugar en New Hampshire, un excelente desempeño para alguien que hasta hace poco tiempo era un desconocido a escala nacional.

Su decisión de tirar la toalla se produce después de la severa derrota en Carolina del Sur, que dejó al desnudo sus dificultades para llegar al electorado negro, esencial para que un demócrata gane la Casa Blanca.

Como muchos observadores, Donald Trump consideró que Joe Biden será el gran beneficiario de la partida de Buttigieg. "Todos sus votos del supermartes irán a Joe Biden, el dormilón", tuiteó rápidamente recurriendo a uno de sus apodos burlones para nombrar a sus adversarios.

Pete Buttigieg is OUT. All of his SuperTuesday votes will go to Sleepy Joe Biden. Great timing. This is the REAL beginning of the Dems taking Bernie out of play - NO NOMINATION, AGAIN!