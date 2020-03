El exvicepresidente de Estados Unidos Joe Biden ganó el sábado las primarias demócratas en Carolina del Sur, relanzando su campaña y confirmándose como el primer rival del favorito Bernie Sanders.

Minutos después de que cerraran las urnas en ese estado del sureste del país, las principales cadenas de televisión anunciaron en base a proyecciones el triunfo de Biden, con el cual el veterano político resucita sus esperanzas de convertirse en el candidato que le disputará la reelección a Donald Trump en noviembre.

La difusión de proyecciones unánimes tan temprano indica que Biden habría logrado una victoria decisiva en este estado que ha sido históricamente su bastión político y donde la minoría negra compone un 60% del electorado demócrata.

"¡Gracias Carolina del Sur!", tuiteó Biden, un moderado de 77 años que fue ocho años vicepresidente de Barack Obama, primer presidente negro del país, poco después del anuncio. "Juntos, ganaremos esta nominación y venceremos a Donald Trump", agregó.

Thank you, South Carolina! To all those who have been knocked down, counted out, and left behind — this is your campaign. Together, we will win this nomination and beat Donald Trump.