¿Qué pasó?

El actor de doblaje y voz de Gohan en Dragon Ball Z, Luis Alfonso Mendoza, murió este sábado a los 55 años de edad.

El fallecimiento del actor

La noticia fue dada a conocer por algunos compañeros del actor mexicano, quienes lo acompañaron en su carrera como doblajista.

Entre ellos, se encuentra Mario Castañeda, quien dio vida a la voz Goku en la serie animada de Dragon Ball, el que publicó un mensaje en su cuenta de Twitter.

"Apenas hace un par de días nos reíamos con mi look de náufrago, y hoy ya no estás Luis Alfonso... Que alguien me lo explique... Afortunadamente te quedas en el corazón con tu risa y tus bromas y los recuerdos de tantos años... Ayer fue un día triste..." expresó.

Apenas hace un par de días nos reíamos con mi look de náufrago, y hoy ya no estás Luis Alfonso... Que alguien me lo explique...! Afortunadamente te quedas en el corazón con tu risa y tus bromas y los recuerdos de tantos años... Ayer fue un día triste... — Mario C Castañeda P. (@ccp_mario) March 1, 2020

En tanto, Lalo Garza, quien es la voz de Krilin en la misma icónica serie, también tuvo unas palabras para Mendoza.

"Amigos, desgraciadamente es cierto. Es horrible dar este tipo de información y yo soy la persona menos indicada para hacerlo, pero efectivamente hoy falleció mi querido Luis Alfonso Mendoza, gran actor de doblaje. Se nos fue otro grande. DEP", publicó.

Amigos, desgraciadamente es cierto. Es horrible dar este tipo de información y yo soy la persona menos indicada para hacerlo, pero efectivamente hoy falleció mi querido Luis Alfonso Mendoza, gran actor de doblaje. Se nos fue otro grande. DEP. pic.twitter.com/qkJ0OFEeyE — Lalo Garza (@LaloGarx) March 1, 2020

Según reportó la cadena Televisa, Mendoza "fue asesinado a balazos junto a su esposa y cuñado".