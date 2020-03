¿Qué pasó?

Orejas puntiagudas, grueso pelaje y un gran aspecto felino es lo que caracteriza a un particular cachorro en Vietnam. La mascota no ha dejado de generar interrogantes entre su larga lista de seguidores de Facebook.

Los dueños del animal abrieron una página de Facebook para compartir todas las tiernas imágenes de su mascota, que ha conmovido a muchos usuarios de Internet, los que se han encargado de difundirlas a nivel mundial.

¿Gato o perro?

Esa es la pregunta que más se hacen los más de 100 mil seguidores que acumula el peludo animalito que tiene por nombre Dúi, que significa mapache en Vietnam.

La historia que reseña el portal británico Daily Mail explica que el diminuto animal de tan solo tres meses de vida, se ha convertido en un fenómeno viral rápidamente dado a sus fotos corriendo y jugando.

Debido a la insistencia de las personas sobre el origen del animal, sus dueños fueron enfáticos en una ronda de preguntas y respuestas:

"Dúi es sólo un perro normal, el origen puede ser híbrido de Dingo de patas cortas, una mutación genética, no de la raza del perro Hmong Cõc (como muchos sugirieron). No vendemos perros ni vendemos a Dúi, tanta gente lo pregunta que ya no queremos responder", escribieron en un la red social Hai y Tuan, los dueños de la mascota.