¿Qué pasó?

Luego de días de angustia y desesperación la pequeña Salwa logró, junto con su familia, cruzar la frontera, abandonar Siria y así escapar de la guerra tildada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) "el mayor terror humanitario del siglo XXI".

Salwa, la niña de tres años de edad, es la protagonista del video que se viralizó días atrás y en el que se muestra jugando con su padre, mientras éste la hace reír para tratar de sortear el trauma por las bombas y haciéndole creer que se trataban de fuegos artificiales.

Abdullah ve güzel kızı Selva. Yukarıda durumlarını paylaştığım baba kız. Ve yine tekrar eden o kahredici oyun. Anlamak için Arapça bilmenize gerek yok. pic.twitter.com/wUwKAcLzWE — Mehmet Algan (@alganmehmett) February 16, 2020

¿Cómo lograron salir?

Fue hace 11 día cuando Abdalla Mohamed, sirio de 32 años, grabó un vídeo de apenas un minuto en el que jugaba con su hija de tres años.

De acuerdo al diario El País de España, Abdalla, junto a su mujer y su hija, habían huido de la guerra en su ciudad, Saraqib, en provincia siria de Idlib. Sin embargo, las bombas seguían cayendo a lo lejos en su nueva localidad de residencia, Sarmada; hecho que llevó al joven padre a grabar el video que se dio a conocer por las redes sociales gracias a un amigo de la familia.

Estaban "exhausto"

En declaraciones al medio español, Abdalla solicitó ayuda para poder salir junto a sus esposa e hija del lugar, pues estaban "exhaustos" de la situación.

Es así, y como producto a la perseverancia e insistencia, la familia logró salir de Siria con la mediación del Gobierno turco de Recep Tayyip Erdogan.

"Las autoridades turcas se pusieron en contacto conmigo y nos han llevado a Turquía", relató Abdalla a la agencia de noticias oficial turca Anadolu.

"Estoy feliz", expresó Abdalla Mohamed, quien manifestó: "estamos lejos de la guerra, no hay explosiones, no hay aviones, no hay muerte. Es un sitio nuevo, no tengo trabajo, pero estoy feliz”.