🔴 El ministerio de Salud de #Brasil confirmó este miércoles el primer caso de #coronavirus en el país, correspondiente a un hombre de #SaoPaulo, que además sería el primer caso en #AméricaLatina. El diagnóstico inicial "fue confirmado", dijo el ministro Luiz Henrique mandetta, en una rueda de prensa en Brasilia. El paciente, de 61 años, había regresado el 21 de febrero de la región de Lombardía, norte de Italia, donde se ha registrado la mayoría de los casos de infección en este país europeo.