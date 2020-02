¿Qué pasó?

El piloto estadounidense, Mike Hughes, falleció a los 64 años luego de estrellar su cohete casero, en un intento por demostrar que la Tierra era plana.

El fatal accidente

El accidente se produjo en California ayer sábado, luego que la máquina en la que viajaba cayera en picada desde una gran altura, según informó La Vanguardia.

"Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia y los amigos de Mike Hughes durante este momento difícil. Siempre fue su sueño realizar este lanzamiento y nosotros estuvimos allí para hacer una crónica de su viaje", señaló la cadena de televisión Science Channel, que preparaba una serie con la víctima.

Michael 'Mad Mike' Hughes tragically passed away today during an attempt to launch his homemade rocket. Our thoughts & prayers go out to his family & friends during this difficult time. It was always his dream to do this launch & Science Channel was there to chronicle his journey pic.twitter.com/GxwjpVf2md — Science Channel (@ScienceChannel) February 23, 2020

El programa tenía por nombre "Homemade Astronauts" y 'Mad Mike', como también era conocido, esperaba lanzarse desde una altura de 1.524 metros de altura para demostrar que su teoría era cierta.

Sin embargo, nada salió bien y, ante esto, el Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino, lo declaró muerto al estrellarse en el desierto.