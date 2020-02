¿Qué pasó?

Cupido es el nombre de este perrito que fue abandonado a las afueras de una vivienda en Harrisburg, Pennsylvania, luego que la familia con la que vivía se mudara y lo dejara solo en el antiguo barrio. Él, fiel a sus dueños, se quedó esperando durante 20 días en la puerta de su antiguo hogar, con la esperanza de que pronto pudiera entrar, pero esto nunca ocurrió.

La situación preocupó a los vecinos, quienes se contactaron con Janine Guido, fundadora de Speranza Animal Rescue, quien acudió al rescate del animal.

El rescate de Cupido

Al parecer, los planes de la familia norteamericana no incluían a su mascota, y es por eso que lo dejaron abandonado donde vivían con él. A pesar del desprecio, el can nunca entendió lo que estaba ocurriendo y, aún así, estuvo vagando por las calles aledañas a la casa.

Cuando caía la noche, se acercaba nuevamente a la puerta y esperaba a sus “dueños” pero nunca recibía respuesta, porque se habían mudado. Fueron 20 días en los que Cupido estuvo desorientado, no tenía agua ni comida, no podía entrar a la casa y no sabía dónde estaba su familia. Una situación que le generó estrés y desconfianza al perro.

Cuando Janine Guido llegó a su rescate, él creía que sería atacado y reaccionó con fuertes ladridos. Fue un trabajo de días en los que Guido tuvo que asistir al lugar, para ganarse la confianza de él y poder llevarlo a un mejor lugar.

Su técnica fue sentarse con él, hablarle y hacerle entender lo que estaba pasando: “Suena tonto, pero juro que él sabía lo que le estaba diciendo", afirmó al portal The Dodo.

Tras rescatarlo, fue bautizado como Cupido, por su amor y fidelidad incondicional.

Una nueva vida

Tras varias visitas, Janine logró que Cupido se fuera con ella. Al llegar al centro de rescate le dieron un baño, lo alimentaron y le dieron contención, dejando atrás el cruel momento que vivió.

Al publicar la noticia, muchas familias norteamericanas se contactaron con Guido para adoptar a la mascota pero ella se negó, al menos por ahora, "Será castrado y analizaremos minuciosamente a cada familia que quiera adoptarlo. Es un animal adorable, bueno, leal, lleno de cariño. Y va a tener una familia que esté a su altura", dijo a través de Facebook.