Desde que se conoció que el coronavirus se podía transmitir de persona a persona, muchos en Wuhan -donde se originó el virus-, han preferido mantenerse resguardados en casa y solo salir cuando es estrictamente necesario. Una forma de evitar enfermarse, en medio de la crisis sanitaria que ya ha cobrado la vida de 1900 personas.

Cuando Wuhan y otras ciudades de china iniciaron la cuarentena, la vida de los ciudadanos que residen en ellas se paralizó por completo. Viajes, citas y hasta sus propias bodas tuvieron que ser postergadas por la epidemia.

Turismo frustrado en China

Jiang Lanyi, es una joven ucraniana que tenía previsto un viaje romántico con su novio por varias ciudades de China. Su plan era iniciar visitando los jardines de Suzhu, luego disfrutar de la modernidad de Shanghai y terminar patinando sobre hielo en Pekín. Sin embargo, la epidemia cambió por completo sus planes: Durante las vacaciones la pareja se quedó encerrada en casa de unos familiares para evitar el contagio. Así consignó Univisión.

Foto referencial: Reuters

Esto le ocurrió a cientos de turistas que iban a disfrutar del año nuevo Chino en diferentes ciudades del país, donde se pueden ver bailes, luces y tradiciones asiáticas para recibir un nuevo ciclo lunar. Pero tras confirmarse la emergencia sanitaria, los aeropuertos fueron cerrados al igual que los lugares icónicos como la Muralla China y Disney.

Los pasajes aéreos también fueron cancelados para evitar la propagación de la enfermedad, que ya tiene a más de 70 mil personas contagiadas. La consigna era “No entrar ni salir de las ciudades en cuarentena” y así se ha cumplido hasta ahora.

Eventos de San Valentín cancelados

El viernes pasado se celebró el Día de los Enamorados y también fue poco complejo para las parejas que querían salir a compartir. Las fotos con mascarillas y demás protecciones se hicieron virales en las redes sociales y es que, a pesar de la epidemia, algunas parejas se animaron a salir por la ciudad para celebrar el amor.

Las caminatas cortas tomados de la mano era lo más usual ese día, ya que grandes restaurantes, hoteles y lugares románticos estuvieron cerrados. En lo que respecta a los eventos culturales, sociales y deportivos que realizan en China para esa fecha, también fueron canceladas.

Una que otra floristería estaba abierta, pero las ventas fueron muy bajas. El temor de tocar las flores era alto, así lo comentó Tyra Li, una joven china que vive con su novio desde hace tres años. Ambos se han mantenido en casa durante la cuarentena y solo han salido para comprar alimentos. En cuanto al 14F, prefirieron no regalarse nada: "Nada de flores este año, de ninguna manera. Él tiene miedo de comprármelas, y yo de tocarlas", afirmó Tyra.

Foto referencial: Reuters

Bodas postergadas en China

El coronavirus realmente paralizó a China y no solo en el turismo, en la economía y en las actividades diarias sino también, en los eventos importantes como los matrimonios. Para evitar las reuniones masivas y que el virus pudiera propagarse aún más, las autoridades instaron a los novios a postergar sus bodas, hasta que pase la emergencia de salud en el país.

Zhu He, de 25 años, es una de las novias que está a la espera para celebrar su gran día de nupcias. Ninguno de los invitados querían salir de sus respectivas casas, entre ellos, los padres de Zhu: "No conducen ni uno ni el otro, y no me inspiran confianza los transportes públicos", dice Zhu con respecto al riesgo de contagio. Así lo consignó Univisión.

En tanto, otras parejas han decidido no dejar a un lado su día especial de bodas y casarse con mascarillas.

Foto: AFP

Sin duda, momentos de tensión y “Stop” que viven los ciudadanos de China, quienes aún temen salir a las calles y verse envueltos en el coronavirus que ya ha traspasado fronteras internacionales.

