Durante este jueves, se encontró el cuerpo de la niña de seis años, más conocida como Faye Marie Swetlik, luego de una intensa búsqueda liderada por el FBI en Estados Unidos. Ahora la policía se concentra en buscar al presunto homicida.

La investigación se encuentra enfocada en la desaparición de la pequeña, de quien se perdió su rastro repentinamente luego de haber descendido de un autobús escolar en su vecindario.

Ante esto, la cuenta de Fox Carolina News, liberó un video en donde se puede ver a la niña descendiendo del vehículo.

JUST RELEASED: PLEASE SHARE. Cayce Public Safety asks that you flood your feeds of Faye Swetlik getting off her school bus Monday before she disappeared. https://t.co/EOfCddRtm6 pic.twitter.com/1OaB9r4tRG

Tras haber encontrado el cuerpo de Faye, el Departamento de Seguridad Pública de Cayce comenzó una pequeña campaña para dar con el paradero del homicida, haciendo el llamado a cooperar y llamar a un número en específico.

If you have any information that would assist in our homicide investigation, the #FayeSwetlik Hotline is still operational and our work is ongoing. 1-803-205-4444.#PrayforFayehttps://t.co/jYohZxYeSe