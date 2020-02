El empresario Andrew Yang decidió dar un paso al costado de las primarias demócratas, luego de participar del proceso junto a los principales nombres que buscarán derrotar a Donald Trump, quien buscará su reelección.

El hijo de inmigrantes taiwaneses ostentaba uno de los últimos puestos respecto a sus competidores, logrando un porcentaje del 3% de las preferencias.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, el ahora excandidato aprovechó de agradecer el apoyo que tuvo de sus seguidores durante los meses que realizó campaña.

I am so proud of this campaign. Thank you to everyone who got us here. 🙏