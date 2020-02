El Westerdam sigue navegando sin rumbo fijo, luego de haber sido rechazado en cinco puertos difuntos, por sospechas de coronavirus. Hasta ahora, no cuenta con permiso para llegar a Tailandia, Japón, Filipinas ni a Guam. Una decisión tomada por autoridades de esos países, a pesar de que la compañía naviera estadounidense Holland America Line, asegurara que no existen infectados a bordo.

La cuarentena podría durar hasta el 19 de febrero y el gobierno tailandés ya ofreció combustible y comida para la espera de los pasajeros.

La información ofrecida por las autoridades del navío no ha convencido a los gobiernos de Tailandia, Japón, Filipinas y Guam, quienes sospechan que sí existe una persona con los síntomas del nuevo coronavirus, procedente de China.

La compañía de cruceros informó este lunes que este jueves llegarán a la ciudad costera de Laem Chabang, a unos 125 kilómetros al sureste de Bangkok: "Estamos trabajando activamente en este asunto y comunicaremos cualquier nueva información cuando podamos. Sabemos que esto es confuso para nuestros clientes y sus familias y agradecemos mucho su paciencia", indicó en su cuenta de 'Twitter'.

We are aware of the reports regarding the status of Westerdam’s call to Laem Chabang (Bangkok), Thailand. We are actively working this matter & will provide an update when able. We know this is confusing for our guests and their families & we greatly appreciate their patience.