El uso de las redes sociales ha sido primordial para viralizar información importante sobre los infectados por el coronavirus, y para saber cómo están las personas que siguen aisladas en Wuhan, China, por la epidemia.

Desde principios de enero, las autoridades chinas decidieron cerrar calles y fronteras, para evitar que la enfermedad se siguiera propagando. Hasta hoy, las medidas preventivas siguen vigentes y, los únicos que han podido salir de “la zona cero”, son los extranjeros que pueden comunicarse con las embajadas de sus respectivos países.

Daniel Stamatis es mexicano y vive en Wuhan desde hace cuatro años. Durante las navidades fue a su país natal para pasarla junto a sus familiares y amigos, sin embargo, regresó a China justo antes de la “emergencia nacional”. Fue entonces cuando tuvo que tomar sus propias medidas sanitarias y evitar contagiarse con el coronavirus, que ya ha costado la vida de más de 600 personas en el país asiático.

Llegó a Wuhan y dos días después, nadie podía salir ni entrar

El 17 de enero, Daniel se subió en un avión desde México rumbo a China para retomar su rutina. No estaba muy enterado de lo que estaba ocurriendo en Wuhan así que no tomó ningún tipo de previsiones en el aeropuerto. “Hace como un mes, compañeros publicaban en nuestro grupo Wechat -aplicación que es como Whatsapp- ‘usen máscaras, hay que tener cuidado’, para mí era una exageración porque ya sabes cómo es uno”, recuerda el mexicano durante una entrevista vía Skype para El Universal.

Cuando llegó a Wuhan, Daniel vio las calles más solas de lo habitual, pero los mercados muy llenos. Fue allí donde escuchó. por primera vez, lo grave del coronavirus. “Si hubiese puesto mi vuelo dos días después, ya no me habrían dejado entrar a China y me hubiese tenido que quedar en México… eso hubiese sido perfecto”, dice.

Los días fueron pasando y la situación se fue tornando mucho más preocupante. Las cifras de fallecidos y contagiados fueron aumentando y Daniel estaba completamente solo: “no hay nada, no hay transporte público, no hay metro, no hay taxis, no hay tiendas, salvo los supermercados” que sí están abiertos pero de forma controlada. Contó el mexicano al medio.

El único deseo de Daniel era abandonar China cuanto antes. Su preocupación aumentó al leer en las noticias que Xi Jinping explicaba lo peligroso del virus y lo rápido que se estaba expandiendo. Fue entonces cuando comenzó a buscar una solución que lo ayudara a salir del país.

Una de los primeros países en sacar a sus habitantes de China fue Estados Unidos. Esa fue la primera opción de Daniel, ya que cuenta con visa norteamericana desde los 6 años. Sin embargo, fue un acto fallido porque solo estaban repatriando a ciudadanos con nacionalidad estadounidense.

Twitter: Una herramienta en medio de la crisis

Salir de Wuhan era el propósito de Daniel y es por eso que, luego del intento fallido que tuvo con la embajada de EEUU, decidió usar el Twitter para “pedir ayuda”.

“¿Hay alguna posibilidad de que me suba al avión que USA envía a Wuhan para sus ciudadanos? Soy Mexicano en Wuhan, con Visa Americana. Presidente Xi Jinping anuncia que virus acelera. Mil gracias”, escribió.

Una publicación que de inmediato fue atendida: “me pareció impresionante, en 10 horas los embajadores contestaron, me llamaron de aquí, de China. Me dijeron que sí podía ser, que lo tendrían en cuenta. Que nadie nunca se los había pedido”.

El nuevo destino de Daniel

La respuesta de la embajada de EEUU.no tardó demasiado, de hecho, le escribieron a través del mismo medio. Lamentablemente, la respuesta no fue positiva porque el avión norteamericano se había quedado sin asientos disponibles. Sin embargo, le dieron otra solución: Subir a un avión europeo.

Daniel no lo pensó dos veces y de inmediato gestionó todo para irse lejos de China. Francia fue el destino final y así lo hizo saber en su cuenta Twitter, donde además mostró la logística sanitaria que tuvo que seguir al pisar suelo europeo.

“Pasaremos 14 días en cuarentena. Impresionante trato y control de salud de los Franceses”, fue parte de su mensaje en la plataforma digital.

Han pasado cinco días desde su llegada a Francia y siguen los exámenes y estudios de Daniel y demás personas que llegaron a ese país desde China, para saber si tienen o no la enfermedad.

Una travesía que ha terminado bastante bien para Daniel, quien ahora cuenta los días para regresar a México y pasar este mal rato junto a su familia.