Ha sido un duro mes para los habitantes de Wuhan, ciudad china donde se originó el coronavirus. Desde principios de enero, el gobierno asiático aisló completamente el territorio para evitar que la enfermedad se siguiera expandiendo. Sin embargo, la cifra de fallecidos y contagiados no ha parado de aumentar.

Desde entonces, el personal médico y las autoridades gubernamentales, trabajan para encontrar la cura a este nuevo virus y salvar a las más de 28 mil personas que han sido diagnosticadas con la epidemia. Mismas que están siendo atendidas en el hospital que construyeron para atender exclusivamente a pacientes con esta enfermedad.

Foto: AFP

Ayuda psicológica para personal médico y contagiados

La lucha por superar esta crisis sanitaria no ha sido sencilla. Han pasado al menos cinco semanas desde el primer caso confirmado, y ya los pacientes y el personal médico, sienten miedo y ansiedad por no ver avances positivos con respecto a la epidemia.

Tras estos indicios, La Comisión Nacional de Salud de China, emitió un comunicado el pasado dos de febrero para solicitar apoyo psicológico y consultas al público durante la lucha contra el coronavirus, esto con el objetivo de mitigar comportamientos extremos, depresión o ansiedad que puedan ser provocados por la situación.

Foto: AFP

"La epidemia se ha convertido en una carga psicológica para gran parte del personal médico y la gente común, y le hemos dado gran importancia", dijo Yang Fude, presidente del Hospital Huilongguan, hospital psiquiátrico con sede en Beijing. Así lo informaron en un documento enviado al Global Times.

Un ejemplo de ello, fue el video que se viralizó la tarde de este miércoles, cuando una doctora de China entró en colapso por las largas jornadas de trabajo que tienen, que además no les permite ver a su familia.

Al ver la gravedad del asunto, Zhang Jingsong, encargada de una clínica psicológica, también se unió a la causa y organizó un equipo no gubernamental con 600 voluntarios, para proporcionar consultas psicológicas a las personas afectadas por la epidemia.

¿Quiénes recibirán ayuda psicológica?

Los pacientes que fueron diagnosticados con coronavirus y el personal médico que hace vida en los hospitales para controlar la epidemia, recibirán tratamiento psicológico de forma prioritaria. En segundo lugar están aquellos que se encuentran en cuarentena por sospecha de contagio y, en tercer lugar, los familiares de los pacientes. La principal idea es que no se propague el pánico y el miedo en la población.

Foto: AFP

Liang Hong, subdirector del centro de investigación de intervención en crisis psicológicas del Hospital Huilongguan, dijo a los medios chinos que la mayoría de las personas que pidieron ayuda, muestran ansiedad, miedo y pánico.

“Muchos se sienten abrumados por la idea de que podrían haberse infectado con el nuevo coronavirus debido a algunos síntomas leves como tos y dolores de cabeza, dijo Liang.

El miedo se extiende también a la población que reside en China: "Estoy demasiado nerviosa. No salgo al aire libre porque tengo miedo. ¿Qué pasa si me enfermo?. siente pánico y no sé qué hacer", dijo una mujer de Shanghai de 39 años a Global Times.

Medidas que toman en China en medio de la epidemia

Los días pasan con lentitud y la incertidumbre aumenta. Muy poco se sabe qué hacer en caso de ser contagiados con este virus que ya ha cobrado la vida de más de 500 personas. A pesar de eso, las autoridades asiáticas han dado recomendaciones para mantenerse resguardados en casa.

“Lo mejor que podemos hacer es seguir las voces oficiales y confiar en los expertos que están haciendo esfuerzos para proteger la salud pública”, señaló Wang Jikun, profesor asociado de psicología de la Universidad Normal del Este de China en Shanghai al medio asiático.

Para Liang Hong, en cambio, lo importante es que las personas duerman lo suficiente, que hagan ejercicio en casa para liberar ansiedad y se alimenten de forma saludable para mantener las defensas altas.

