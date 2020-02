Un avión de pasajeros se salió de la pista al aterrizar este miércoles en un aeropuerto de la ciudad turca de Estambul y se partió en dos, según medios de comunicación.

Según información preliminar, no se habrían registrado víctimas fatales.

En el avión iban 177 pasajeros y 6 miembros de tripulación.

La aeronave, de la compañía Pegasus Airlines, aterrizó en el aeropuerto de Sabiha Gokcen en medio de malas condiciones metereológicas, informó la cadena televisiva NTV, que mostró imágenes del aparato destrozado.

BREAKING: Plane skids off runway in Sabiha Gokcen International airport in Istanbul; unknown if there are victims pic.twitter.com/UuIXVDlFa7