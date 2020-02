Una pareja de abuelos contagiados por coronavirus se encuentra internada en un hospital en China, y un video muestra cómo han enfrentado esta situación en medio del brote que se ha producido en ese país.

Se trata de un registro audiovisual publicado en la cuenta de Twitter de Jiang Wei, usuario que compartió el momento en que estos adultos mayores se dan la mano y al parecer "se despiden" en dicho recinto hospitalario.

En la descripción, el hombre señaló que ambos tendrían alrededor de 80 años y se despidieron en la UCI del lugar debido a que "podría ser la última vez que se vean".

El video cuenta con más de 750 mil reproducciones hasta el momento y ha causado conmoción en redes sociales, ya que también se puede ver a los dos acostados en sus camillas y con sus mascarillas puestas.

What does a couple mean? Two elderly patients of #coronavirus in their 80s said goodbye in ICU, this could be the last time to meet and greet 😭😭😭 pic.twitter.com/GBBC2etvV9