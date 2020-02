¿Qué pasó?

Este martes 04 de febrero se conoció la noticia sobre que Kate y Gerry MCann, padres de Maddie, acudieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo (Francia) para acusar al exdetective Gonçalo Amaral por difamación.

El caso

Aunque han pasado 13 años desde que la pequeña Maddie McCann desapareció en Portugal, la historia sigue causando conmoción a nivel internacional.

Muy poco se ha avanzado en dar con el paradero de la pequeña -que tenía 3 años en ese entonces-. De hecho, han surgido noticias y rumores sobre su posible muerte pero, hasta ahora, nada ha sido oficial porque no se han encontrado rastros de ella.

Han sido años de investigación donde Kate y Gerry, padres de Maddie, no se han detenido en la búsqueda de su hija. Sin embargo, ambos han sido blanco de críticas por, supuestamente, estar vinculados en la desaparición de la menor, que hoy tendría 17 años de edad.

La denuncia a Gonçalo Amaral

Uno de los que aseguró esa hipótesis fue el detective Gonçalo Amaral, quien lideró la investigación de Maddie en 2007. A pesar de su esfuerzo, nunca logró tener evidencias de lo que había pasado. Diez años más tarde publicó un libro en el que aseguró que Kate y Gerry habían sido cómplices en la desaparición de la niña. Este escrito fue tan popular que se agotó rápidamente en Portugal.

Las líneas de Amaral llenaron de rabia a la familia McCann, quienes no dudaron en colocar una denuncia al ahora ex detective, por daños a la reputación, argumentando que su afirmación interfería en la búsqueda global de Maddie.

La acusación

En abril de 2017, los McCann acudieron a la justicia europea para abrir formalmente una demanda en contra de Amaral y el gobierno de Portugal por “difamación”. Esto implicaba una indemnización de 436 mil euros (376 millones 449 mil 805 CLP), pero la misma fue revocada.

Tres años más tarde, Kate y Gerry decidieron volver a la “pelea judicial” con una apelación a la decisión del juez y ahora está siendo nuevamente evaluada por las autoridades del país, quienes aseguran que el caso ha avanzado demasiado y ha generado pérdidas para la nación: “El turismo se vio gravemente afectado después de lo que ocurrió con Maddie”, dijo una fuente judicial al diario Daily Star.

Otras demandas de los McCann por “rumores”

Desde que se conoció el caso de Maddie McCann, muchas han sido las preguntas por parte de la prensa y los usuarios en general, con respecto a lo que realmente sucedió esa noche de 2007. Pero fue “el acoso de la prensa” lo que agotó mucho más a Kate y Gerry, quienes se vieron ahogados con las frecuentes incógnitas del caso.

La primera acción judicial hecha por los padres de Maddie fue al diario News of the World, por haber tomado un texto hecho por Kete en la web, donde hablaba de su hija. “Me sentí completamente violada. Había escrito esas palabras en el momento más desesperado de mi vida y era mi única manera de comunicarme con Madeleine", dijo ante la comisión que examina las prácticas y la ética de la prensa británica en general. Así lo consignó el diario español El Mundo.

"No mostraron ningún respeto hacia mí, como madre o como ser humano, ni hacia mi hija", agregó refiriéndose al News of the World -diario que cerró hace meses-, al que acusó de haber obtenido una traducción a través de la policía portuguesa.

Pero esta no fue la única demanda hecha por Kate y Gerry a la prensa ya que, meses más tarde, iniciaron una nueva acción judicial pero esta vez al diario Daily Star, quienes escribieron un artículo con el titular: “Maddie vendida por los McCann que no tienen ni un céntimo”.

Esta última demanda la ganó la pareja, por lo que el medio tuvo que pagar una indemnización y publicar una disculpa.

En general, los problemas de Kate y Gerry con la prensa han sido largos y extensos durante estos años y es que, ambos han sido muy poco receptivos con las preguntas de los periodistas. A pesar de esto, colaboran con las investigaciones que puedan llevarlos a su hija.