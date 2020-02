La líder de los demócratas, Nancy Pelosi, se convirtió en noticia este martes luego de que rompiera su copia del discurso del presidente Donald Trump, donde hablaba del Estado de la Unión, en el Congreso norteamericano.

Sin duda, un duro gesto político que ocurrió, tras escuchar al mandatario promocionar sus logros como jefe de estado.

Ubicada justo detrás de Trump y junto al vicepresidente Mike Pence, la presidenta de la Cámara de Representantes no lo pensó dos veces y, frente a todos, tomó las hojas y las rompió. Esto, según informan medios norteamericanos, como respuesta al desaire que le hizo el mandatario minutos antes de que iniciara en evento.

La rivalidad entre el presidente y la líder demócrata ha sido evidente desde que el magnate tomó el poder de Estados Unidos. Sin embargo, nunca se había evidenciado un gesto tan polémico como el ocurrido este martes en la ceremonia del Capitolio.

Trump fue el primero en tener un gesto de desdén con Pelosi, cuando recibió una copia del discurso y ella le tendió la mano para saludar -tal como reza el protocolo-, pero él le negó el saludo. Esto enfureció a la demócrata, quien después respondió con una contundente indiferencia.

La polémica del discurso roto no quedó ahí, ya que a través de las redes sociales, la líder de 79 años de edad, dijo que los demócratas “nunca dejarán de extender la mano de la amistad para lograr que las tareas se lleven a cabo", generando de inmediato una respuesta de la Casa Blanca.

Democrats will never stop extending the hand of friendship to get the job done #ForThePeople. We will work to find common ground where we can, but will stand our ground where we cannot. #SOTU pic.twitter.com/ELJqR9q4xD