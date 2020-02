Cansados de los ruidosos toques de bocina en las calles de Mumbai, en India, la policía ideó una estrategia que mantendría a raya a los conductores impacientes que no quieren esperar ni un segundo en la luz roja.

No solo se trata de un asunto cultural en una ciudad atestada de tráfico, también es una importante fuente de contaminación sónica, lo que se ha hecho muy propio de esta metrópoli de 18 millones de habitantes.

Nadie quiere esperar, por eso en plena luz roja empiezan los molestos bocinazos, y ante aquello reaccionó la policía que se vio obligada a actuar.

En la cuenta Twitter oficial, la autoridad informó que instaló varios aparatos perceptores de sonido para medir los decibeles de la calle. Con los toques de bocina, la pantalla mostraba los grados de ruido que iban en aumento mientras la luz del semáforo permanecía en rojo.



Cuando sobrepasa los 85 decibeles, automáticamente la luz roja vuelve a iniciar una cuenta regresiva de 90 segundos. De este modo, todos los impacientes conductores quedaban penalizados.

A estos aparatos los bautizaron como “la señal de castigo” y hasta prepararon un video corto en Twitter para explicar cómo funciona. El material se volvió viral.

Horn not okay, please!

Find out how the @MumbaiPolice hit the mute button on #Mumbai’s reckless honkers. #HonkResponsibly pic.twitter.com/BAGL4iXiPH