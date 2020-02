¿Qué pasó?

Tras la aparición del coronavirus, el Gobierno de China ha tomado distintas medidas para enfrentar la crisis sanitaria, que hasta el momento ha cobrado la vida de más de 420 personas al interior del país y una persona fuera de él, específicamente en Tailandia.

Es por esto que Meganoticias tomó contacto telefónico con una de las chilenas que actualmente vive la crisis del coronavirus en China. Marcela Solís que vive hace seis años en el país asiático, es empresaria y traductora, actualmente enfrenta a diario todas las medidas de protección para no contagiarse la nueva epidemia internacional.

Primeras medidas de protección

La recomendación principal al interior de la ciudad donde ella vive y de todo el país es que las personas evitan salir de sus casas, según Marcela Solís todos están siguiendo la recomendación del Gobierno, sólo se sale cuando es necesario.

Comenta que ella fue al supermercado hace unos días y “al llegar me tomaron la temperatura”, medida que se repite en todos los lugares públicos que permanecen abiertos, ya que desde hace días se cerraron parques, cines, bares y restaurantes a lo largo del país.

“Esto al principio fue un poco chocante pero también coincidía con año nuevo chino, y durante esa fecha todas las cosas generalmente están cerradas. Pero se notaba claramente que no había nadie en las calles, entonces esa fue la primera expresión de que algo estaba pasando”, aseguró Marcela Solís.

Además, señaló que entre las primeras medidas se le prohibió a las personas subir al metro o a los buses sin mascarilla, por lo que todo el mundo comenzó a comprar y actualmente el Gobierno entrega entre 5 a 6 mascarillas por persona en lugares públicos para aquellos ciudadanos que no alcanzaron a comprar.

Disciplina al interior del país

“No es que no puedas salir de la casa, no hay nada afuera impidiéndole salir” comenta Marcela, lo que le impresiona mucho, ya que aún así las personas no lo hacen. Ella y sus vecinos entienden que esta es la forma de protegerse de un virus que se incuba durante 14 días, es decir, que es muy difícil de reconocer rápidamente.

También aseguró que le parece muy interesante que las personas de la comunidad se den ánimo para enfrentar esta crisis sanitaria.

Construcción de hospital

Marcela confiesa que a ella no le sorprende la construcción express del nuevo hospital, “China se mueve muy rápido, las construcciones siempre son muy rápidas (...) tienen las personas, los recursos y la voluntad del Gobierno”.

Lo que resulta ser muy bueno ya que actualmente el país está en pleno invierno y las personas se enferman mucho, por lo que tiene a la mayoría de los hospitales se encuentran colapsados.

¿Por qué no salir del país?

La chilena asegura que muchas personas salieron del país cuando aún se podía, pero que ahora todos los vuelos están cancelados.

Por otro lado Marcela comenta que al interior de la región se cree que febrero será el peor mes para el virus, pero que en marzo disminuirá por lo bien que ha sido controlado. “El virus está contenido, si no se hubiera expandido mucho más rápido”, comenta Solís.

Actualmente pueblo chino y el mundo continúan expectantes a la creación de la vacuna para combatir el contagio.