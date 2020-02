El Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) sigue siendo uno de los problemas más graves de salud en el mundo entero, especialmente en países de bajos ingresos. A nivel universal, han muerto más de 30 millones de personas debido a esta enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud, y a finales de 2018, aproximadamente 37,9 millones de personas vivían con VIH.

En Chile la situación no es mejor. Un informe de ONUSIDA 2019 indica que, 71 mil personas en el país viven con VIH, lo que implica un aumento de cuatro mil personas más respecto al 2017, cuando se registraron 67 mil.

Suspenden ensayo

Este panorama no pinta muy bien para el 2020, ya que las metas que se fijaron en el 2018 para reducir las nuevas infecciones a nivel mundial, no se cumplieron. Y las que se fijaron para este año, corren el riesgo de no alcanzarse si no se trabaja a tiempo.

Este lunes las autoridades sanitarias de Estados Unidos suspendieron un ensayo en Sudáfrica de una vacuna experimental contra el VIH, después de que reveló ser ineficaz para evitar la infección.

El estudio, denominado HVTN 702, inició en 2016 con la única candidata vacuna que había demostrado proporcionar cierta protección contra el virus que causa el sida, en un ensayo previo en Tailandia en 2009.

“Una vacuna contra el VIH es esencial para poner fin a la pandemia mundial, y esperábamos que esta candidata a vacuna funcionara”, dijo Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, que participó en el trabajo. “Lamentablemente, no lo hace”, sostuvo.

El ensayo incluyó a unos 5.400 voluntarios VIH negativo en 14 lugares de Sudáfrica, hombres y mujeres sexualmente activos entre 18 a 35 años. Se les asignó al azar el régimen de vacuna o inyecciones de placebo, y recibieron seis dosis durante 18 meses (tiempo mínimo requerido para que la vacuna genere una respuesta inmune).

Con el objetivo de resguardar su seguridad, también se les suministró profilácticos, incluida la profilaxis preexposición (PPrE), un fármaco antirretroviral que, administrado diariamente, ha evidenciado ser altamente efectivo para prevenir la infección del VIH.

A través de análisis, los investigadores examinaron los datos de ambos grupos, después de que los voluntarios permanecieron en el estudio más de 18 meses, hallaron que quienes habían recibido la vacuna se produjeron 129 infecciones por VIH, mientras que entre los que recibieron placebo fueron 123 infecciones por VIH. Por esto, el ensayo se suspendió.

“Si bien este es un revés significativo para este campo de investigación, debemos continuar la búsqueda de una vacuna preventiva”, dijo Linda-Gail Bekker, directora de protocolo del ensayo y ex-presidenta de la Sociedad Internacional del Sida.

Actualmente existen otros ensayos en marcha para dar con una vacuna. Uno se está realizando en el África subsahariana y en Sudáfrica. También en múltiples lugares de América y Europa

Existe otra prueba que está investigando si los anticuerpos ampliamente neutralizantes (bNAbs) pueden ser efectivos para prevenir la infección.

Cabe recordar que Sudáfrica tiene una de las tasas de VIH más altas del mundo. Según la OMS más de dos tercios de todas las personas con el VIH viven en la Región de África (25,7 millones), cifras de noviembre del 2019.

Y, según ONUSIDA, más del 20% de la población de 15 a 49 años en Sudáfrica vive con el VIH, y 240.000 personas contrajeron el virus en 2018.